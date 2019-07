Accident mortel à la Mosson: "Il est passé à une vitesse pas possible"

Montpellier, France

Sur le lieu de l'accident, dans le virage de l'avenue de Heidelberg, on peut suivre au sol la trajectoire de la voiture folle : les traces noires des pneus qui montent sur le trottoir et continuent sur une dizaine de mètres. S'y sont ajoutées des lignes oranges dessinées par les policiers pour les besoins de l'enquête.

" Un quart d'heure plus tard, un énorme boum"

L'accident s'est produit ce jeudi vers 22h30. Il y a encore du monde dans les rues, des familles qui profitent de l'air frais du soir. "On se promenait raconte Joséphine. On a vu une voiture qui faisait le tour du quartier. Une Clio blanche, avec les drapeaux de l'Algérie. _Il faisait la fête parce que l'Algérie avait gagné_. Il roulait à une vitesse pas possible!". Sa soeur enchaîne: "un quart d'heure plus tard, on a entendu un énorme boum! on est venu en courant et la femme était par terre".

Elle joint le geste à la parole, en montrant les marques au sol. "Là il est passé sur le trottoir. La poussette était là. Mais c'est pas une autoroute! Qu'un jeune soit pas conscient qu'on ne prend pas une route à 200 à l'heure c'est pas possible !"

"C'est pas une autoroute!" Copier

"Pour un quart de finale.. décimer une famille"

Scène extrêmement choquante, dont un enfant comme Abdel, 7 ans, a été un témoin involontaire. Il jouait au foot juste à côté au moment de l'accident. "J'ai entendu le choc et je suis remonté . Les pneus avaient éclaté, le pare choc au sol...".

Abdelkader, qui travaille à la Mosson depuis des années, ne décolère pas. "La fête a des limites. Je vois pas pourquoi je sortirais faire le fou pour un quart de finale de la CAN (NDRL: Coupe d'Afrique des Nations). Rouler à plus de 150 km/h, décimer toute une famille... Le papa est tombé dans les pommes. Y a des jeunes qui n'arrivent à respecter les lois et les règlements, c'est inacceptable."

"La fête a ses limites" Copier

Le conducteur âgé de 21 ans est ce vendredi toujours en garde à vue. Il n'avait pas bu mais des analyses sont toujours en cours pour la recherche de stupéfiants. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire et blesssures involontaires, aggravés du fait du manquement aux règles élémentaires de prudence.

Reportage dans le quartier de la Mosson Copier

Il n'y avait pas encore de mots ou bouquets de fleurs ce vendredi midi sur place mais de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, comme ce tweet du footballeur montpelliérain et international algérien Andy Delort.

à lire aussi Une famille de Montpellier fauchée par un supporter algérien qui fêtait la victoire de son équipe