Accident mortel à la sortie d'une boite de nuit en Dordogne : le conducteur avait bu et pris de la cocaïne

Dix jours après le grave accident de la route à Mareuil en Périgord vert, le conducteur de la voiture, un jeune homme de 26 ans, a été mis en examen ce lundi soir pour homicide et blessures involontaires aggravés, indique le parquet de Périgueux. Le 4 décembre dernier, alors qu'ils rentraient d'une sortie en boîte de nuit, cinq jeunes ont eu un grave accident de la route . Leur BMW a violemment percuté le parapet d'un petit pont. Un jeune de 25 ans est mort, quatre autres ont été blessés, dont trois gravement.

ⓘ Publicité

Positif à l'alcool et à la cocaïne

Les analyses ont montré que le conducteur avait bu ce soir-là. Il conduisait avec 1,62g d'alcool par litre de sang, c'est plus de trois fois au-dessus du seuil autorisé. Il était également positif à la cocaïne ainsi qu'au THC, une molécule présente dans le cannabis ou le CBD.

Le jeune homme a été placé en garde à vue et entendu par les gendarmes ce lundi matin. Il se souvient de tout et a raconté avec précision le déroulé de la soirée aux enquêteurs. Le jeune homme travaille et habite à côté d'Angoulême, il a toujours vécu entre la Charente et le Périgord vert. Ce soir-là, il a passé la soirée avec ses amis, certains qu'il connait depuis l'adolescence. Au petit matin ils retournaient vers la Charente. Pour l'instant, les passagers n'ont pas pu être entendus par les gendarmes, ils sont toujours à l'hôpital dans un état grave.

Déjà condamné

Le jeune homme de 26 ans a été condamné en septembre 2021 pour conduite sous stupéfiants. A cette époque son permis de conduire avait été suspendu pour une durée de six mois, et il avait dû suivre un stage de sensibilisation.

Hier soir, il a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de prendre le volant. Il ne doit pas non plus entrer en contact avec les victimes ou leurs parents car les passagers n'ont pas pu être entendus.

La préfecture n'a pris aucune sanction administrative à l'encontre de la boîte de nuit où les cinq jeunes ont passé la soirée.