Accident mortel à La Teste : le parquet confirme que les deux conducteurs étaient alcoolisés

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a fait un mort et sept blessés à la Teste-de-Buch dans la nuit de lundi à mardi. Les deux conducteurs des voitures qui se sont percutées étaient alcoolisés. L'un d'eux avait également consommé des stupéfiants.

La jeune Bretonne de 17 ans qui est décédée, se trouvaità l'arrière sur les genoux d'une amie et elle n'était pas attachée. Il y avait six personnes à bord. L'enquête se poursuit. Les deux conducteurs, blessés, n'ont pas pu être interrogés précise le parquet de Bordeaux.

Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les circonstances exactes du drame. La piste d'une vitesse excessive est également étudiée.