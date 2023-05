Accident mortel à Libourne : la conductrice, âgée de 19 ans, était alcoolisée

Le véhicule a traversé le rond-point avant de faucher le jeune homme, au croisement de la D1089 et de la route de Saint-Émilion

Elle a passé la nuit en garde à vue. Une jeune femme de 19 ans doit être présenté à un juge ce lundi après-midi. Elle a reconnu qu'elle était au volant, lors de l'accident mortel à Libourne, tôt ce dimanche matin. Le contrôle d'alcoolémie s'est aussi révélé positif. Elle avait perdu le contrôle de sa voiture, traversé un rond-point au croisement de la Route de St-Emilion et de la départementale D1089, avant de percuter une autre voiture, qui était en panne sur le bas côté, en fauchant un homme de 25 ans, qui attendait près de ce véhicule. Il n'a pas survécu.

Deux autres jeunes femmes se trouvaient avec elle dans la voiture. Leur voiture a pris feu dans le choc, et l'une d'elles, âgée de 20 ans a été légèrement blessée. La conductrice et l'autre passagère avaient quitté les lieux de l'accident, sans, selon le parquet, se rendre compte de sa gravité. Elles se sont ensuite présentées d'elles-mêmes à la gendarmerie dans la journée de dimanche. D'abord placées elles aussi en garde à vue, les deux passagères ont été relâchées quelque heures plus tard.