Dans le Pays-Haut, le conducteur mis en cause dans l'accident mortel à Longwy, dimanche 17 avril, a été mis en examen et placé en détention provisoire selon le parquet de Val de Briey. Une arme factice a été retrouvée dans l'habitacle de sa voiture.

Accident mortel à Longwy : le conducteur mis en examen et placé en détention provisoire

Le conducteur impliqué dans l'accident mortel à Longwy, dans le Pays-Haut, dimanche 17 avril a été écroué mardi. Dans un communiqué, le parquet de Val de Briey informe que l'homme est mis en examen pour homicide involontaire aggravé.

Un pistolet à billes retrouvé dans l'habitacle

Son passager est décédé après une marche arrière, fatale : le véhicule a percuté un lampadaire. Les deux occupants de la voiture, engagé dans une impasse, selon le procureur de la République, voulaient échapper à la police.

La patrouille avait été alertée par une tierce personne, qui avait eu une altercation avec le conducteur et son passager quelques temps plus tôt. L'un des deux occupants en cause avaient alors brandi un pistolet à billes, retrouvé par les enquêteurs dans l'habitacle de la voiture.