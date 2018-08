Un(e) automobiliste a été retrouvé(e) dans sa voiture calcinée dans la nuit de jeudi à vendredi à Mèze (Hérault). Le véhicule est sorti de route et a percuté un poteau de plein fouet.

Mèze, Hérault, France

Les pompiers ont été appelés peu après minuit dans la nuit de jeudi à vendredi pour un accident à Mèze sur la route de Villeveyrac. Une voiture, apparemment seule en cause, a fait une sortie de route et percuté un poteau électrique. A l'arrivée des secours, le véhicule s'était embrasé entièrement avec une personne à l'intérieur. Le corps carbonisé n'a pas pu être identifié encore. On ne connaît par même le sexe de la victime.

Le feu s'est propagé à la végétation alentour. 200 mètres carré ont brûlé.