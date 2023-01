Accident mortel à Morlaàs : "J'ai terriblement honte" reconnaît la conductrice alcoolisée au volant

Le tribunal de Pau a prononcé une peine de deux ans de prison ferme ce jeudi matin à l'encontre d'une conductrice béarnaise de 65 ans. Elle était jugée pour homicide involontair e. Le 11 décembre 2019 à Morlaàs, sa voiture s'est déportée et a percuté une voiture qui arrivait en face. La conductrice condamnée avait un taux de 4,24 grammes d'alcool par litre de sang. La victime, Christine, allait avoir 50 ans et est décédée sur le coup. Au procès, sa famille et ses amis étaient présents.

Une quarantaine de personnes présentes pour rendre hommage à la victime

Le président du tribunal de Pau, Jean-Pierre Boucher, a eu un mot pour eux à la fin de l'audience : "Je voudrais remercier le public, d'une grande dignité." Les amis, les collègues et la famille de la victime ont entendu les explications de la conductrice mise en cause.

"Je n'ai aucun souvenir de l'accident reconnaît la prévenue. J'ai terriblement honte, c'est en permanence dans ma tête, ce chagrin que j'ai causé dans cette famille par mon inconscience, mon insouciance."

"On attendait ça depuis trois ans, on est satisfaits, réagit Francis, le beau-frère de Christine. Ça ne nous rendra pas notre Kiki. L'exemple et la non banalisation de ce drame sont importants pour tout le monde et pour nous, pour qu'on puisse avancer et faire notre deuil. [...] On avait un devoir de mémoire. On a pris la perpétuité depuis le 11 décembre, mais heureusement il nous reste plein de beaux souvenirs quand même."

1.000 morts par an sur les routes à cause de l'alcool

Le tribunal de Pau a surtout insisté sur le taux d'alcoolémie contrôlé à 4,24 grammes d'alcool par litre de sang. "Vous n'étiez pas en état de conduire, vous auriez dû être dans le coma, s'est agacé le procureur Richard Pineau. C'est connu, reconnu, on ne peut pas le banaliser."

La prévenue a parlé de son alcoolisme, longtemps tu et nié : "Je préférais prendre un verre de vin plutôt qu'un médicament, c'était stupide." "On ne peut pas se cacher derrière l'alcoolisme, c'est une maladie mais pas une excuse" a conclu Me Julien Marco, l'avocat de la famille de la victime.

En plus de la peine prononcée, la femme condamnée a obligation de se soigner et son permis est suspendu. Elle doit également indemniser les proches de la victime (plus de 100.000€ au total).