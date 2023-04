Accident mortel à Ploufragan: le conducteur roulait sans permis

C'est le procureur de Saint-Brieuc qui a fait le point sur l'enquête ce lundi, au lendemain du terrible accident de la route qui a eu lieu dimanche à Ploufragan dans l'agglomération de Saint-Brieuc. Une collision qui a couté la vie à deux personnes et fait trois blessés graves.

Le conducteur principal n'avait pas de permis

D'après le parquet, l'homme qui a provoqué l'accident avait une vingtaine d'années et ne possédait pas le permis de conduire. Il était connu de la justice pour avoir déjà rouler sans permis et sous stupéfiants. C'est ce qui lui avait d'ailleurs valu une interdiction totale de conduire n'importe quel véhicule.

Au moment de l'accident**, la voiture dont il était le chauffeur était assurée et elle appartenait à l'un des passagers.**

L'enquête se poursuit

Si on en sait plus sur le conducteur qui a provoqué la collision et qui est mort dans l'accident dimanche à Ploufragan, l'enquête se poursuit. On attend notamment ce mardi les résultats des analyses toxicologiques car on ne sait pas encore si l'homme avait consommé des stupéfiants.

Parmi les 3 blessés graves, l**'une était encore entre la vie et la mort à l'hôpital lundi.** Les autres personnes hospitalisées après l'accident n'étaient pas en état de répondre aux questions des enquêteurs pour le moment. Ces auditions devraient permettre d'en apprendre davantage sur les circonstances de ce drame.