Accident mortel à Roye : 200 personnes à la marche blanche en l'honneur des victimes

Plus de 200 personnes se sont rassemblées sur la place de la République à Roye aux alentours de 9h30 ce dimanche matin. De la famille, des amis, des connaissances, venus rendre hommage aux quatre personnes qui ont trouvé la mort dans un accident de la route lundi soir. Ces quatre victimes, de la même famille, occupaient la voiture qui a percuté un poids lourd.

Des victimes âgées de 7, 18, et 51 ans

La marche blanche a pris la direction du lieu de l'accident, à deux kilomètres de là. Dans le cortège, l'émotion est encore forte. Une ancienne collègue de la conductrice de 51 ans n'en revient toujours pas : "_C'était une fille courageuse, très gentille, toujours le sourire. Quand je l'ai appris, on m'a dit "Assis toi bien parce que j'ai une mauvaise nouvelle...". Ca m'a fait un choc parce qu'elle ne méritait vraiment pas ça_".Les 3 passagers étaient âgés de 7 et 18 ans ans pour les enfants de la conductrice, 18 ans aussi pour sa belle-fille. Dans le cortège, de nombreux jeunes étaient présents en plus des familles. Des amis, des camarades, notamment de la jeune fille : "C'était une amie du lycée, on rigolait toutes ensemble, tout le temps là pour les autres, tout le temps le sourire. Elle avait la joie de vivre. Donc ça a été très dur."

Une mobilisation importante pour les proches

En tête de cortège, Gwendoline, cousine de la jeune fille. Pour elle, la mobilisation autour de cette marche blanche compte beaucoup : "C'est tragique, et on en avait besoin parce que c'est assez long d'attendre pour pouvoir faire les obsèques. Ca nous permet de voir qu'on a du soutien, pas seulement de la famille mais aussi de leurs amis". Sur les lieux de l'accident, de nombreuses fleurs ont été déposées autour d'une croix et d'une banderole à la mémoire des victimes.