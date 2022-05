Accident mortel à Sassenage : "La montée des eaux a été bien plus rapide que d'habitude" assure le maire

Une spéléologue expérimentée de 55 ans a été retrouvée morte ce jeudi dans la grotte des Cuves de Sassenage, surprise par la brusque montée des eaux alors qu'elle accompagnait une classe de collégiens et leurs profs. La faute à la pluie, très forte, selon le maire de Sassenage, Christian Coigné.

C'est le premier accident mortel dans la grotte des Cuves de Sassenage. Sabine Lorne, 55 ans, une spéléologue expérimentée, a été bloquée par une brusque montée des eaux et emportée par le courant. Elle faisait partie des accompagnateurs pendant une sortie scolaire d'une classe de 5e du collège de Saint-Ismier. Une spéléologue expérimentée, nous a rappelé le maire de Sassenage Christian Coigné, en direct sur France Bleu Isère ce vendredi matin.

France Bleu Isère : Vous étiez évidemment sur place hier et jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'à la fin des opérations. L'ambiance, j'imagine, était lourde en fin de soirée

Christian Coigné : L'ambiance était lourde, très lourde mais malgré tout positive puisque les enfants, tous les enfants ont été sauvés. Et je remercie en tout cas les professionnels, les spéléos et les guides qui conduisaient ces enfants, d'avoir protégé les enfants, de les avoir fait sortir pour les protéger. Je me rappelle l'épopée de 2002 où une classe était enfermée pendant plus de 12h et on n'avait aucune nouvelle. Là, (hier soir), les enfants étaient sortis. C'était quand même rassurant. Beaucoup de classes de 5e viennent visiter cette grotte puisqu'elle a un intérêt géologique. Elle est dans le cursus d'éducation des élèves de cinquième. Et effectivement, voilà 20 ans, presque jour pour jour, arrive un deuxième accident.

C'est effectivement une question qu'on se pose quand on voit des collégiens dans une grotte pour faire une expédition, on se dit pourquoi, pourquoi ici ? Et pourquoi des collégiens dans une grotte ? Elle est réputée facile, aussi accessible cette grotte des Cuves de Sassenage.

Elle est sécurisée. Tout le site est sécurisé. Le site de visite en tout cas, il y a de nombreux visiteurs puisque près de 15.000 visiteurs par an autres que les collégiens, plus tous les collégiens du département, viennent la visiter. C'est une grotte qui est sécurisée. On l'a encore un peu plus sécurisée après l'accident de 2002 où on a mis des monographies qui avertissent de la montée des eaux. Mais le Vercors est une vraie éponge et on a du mal à maîtriser la montée d'eau qui a été rapide hier, bien plus rapide que d'habitude.

Alors effectivement, il y a une enquête qui est ouverte sur les circonstances du drame. Bien évidemment, on sait qu'il a plu un peu plus que prévu hier. Est-ce que la pluie seule peut expliquer cette montée des eaux ?

Bien entendu, la pluie peut l'expliquer. Mais il y a un phénomène de retenue d'eau dans le Vercors, avec des petites cavités. Il y a des poches d'eau qui se créent, qui se forment à un moment. Et bien, avec la conjonction d'une pluie, même d'une pluie faible, on peut avoir une descente d'eau très très rapide et qui crée une montée d'eau dans les cuves et de manière très très rapide. C'est une conjonction de fait qui normalement devrait être prévue ou maîtrisée, en tout cas par les professionnels.

Est-ce que vous prévoyez d'interdire l'accès des groupes aux cuves de Sassenage ?

On a une réunion qui est prévue avec Monsieur le Préfet, puis avec ses services. On va voir quelles sont les conséquences. Interdire ? Non, parce que bon, un accident, c'est un accident. C'est le premier mortel depuis que les cuves existent, malheureusement c'est un de trop. Mais en tout cas, c'est le seul depuis que les cuves existent. On a eu quelques incidents de spéléos, de professionnels enfermés par la montée rapide des eaux. Encore une fois, ce sont des professionnels. On est un peu rassurés parce qu'on disait qu'ils avaient pu se mettre en sécurité. Il y a de la place pour se mettre en sécurité dans les cuves. Ils connaissaient parfaitement les cuves et notamment Sabine qui est décédée. Elle connaissait très bien le parcours. Donc on a pensé qu'ils se seraient mis en sécurité facilement.