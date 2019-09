Accident mortel à Sens : le policier mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Après un peu plus de 24 heures de garde à vue, le policier mis en cause dans un accident mortel à Sens vendredi soir a été mis en examen pour "homicide involontaire aggravé" et placé sous contrôle judiciaire par le parquet de Sens. Dans cet accident, un jeune garçon de 16 ans est mort.