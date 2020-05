Accident mortel à Valréas : les deux jeunes hommes recherchés par les gendarmes en garde à vue

Deux jeunes hommes dont un mineur âgé de 16 ans se sont rendus à la gendarmerie de Valréas ce dimanche 31 mai et viennent d'être placés en garde à vue. Ils étaient activement recherchés après l'accident de voiture survenu dans la commune la veille, qui a notamment causé la mort d'une jeune fille de 18 ans.

Les jeunes roulaient à bord d'une voiture volée quelques jours plus tôt dans la Drôme

Les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin, sur la route départementale 142. Cinq jeunes roulaient à bord d'une Clio volée quelques jours plus tôt dans la Drôme, dans des circonstances qui doivent être précisées. Sur la banquette arrière, trois jeunes filles. Sur le siège avant, un passager de 16 ans. Le conducteur, un jeune majeur qui circulait sans permis de conduire et qui avait "vraisemblablement une conduite dangereuse" d'après le procureur de Carprentras. Il aurait perdu le contrôle de la voiture dans un virage.

Le véhicule a d'abord percuté une haie avant de rebondir avec la puissance du choc, de traverser la route puis de s'encastrer violemment dans un poteau. Le véhicule était en flammes et sur le toit lorsque les gendarmes se sont rendus sur place. C'est un voisin qui aurait donné l'alerte après avoir entendu le vacarme.

Le conducteur et le passager de devant ont pris la fuite à pied

Les trois victimes étaient à l'extérieur de la voiture à l'arrivée des secours. On ne sait pas dans quelles conditions elles ont été sorties. Si celle de 18 ans est décédée, la jeune fille de 16 ans a été gravement blessée, la troisième de 13 ans, plus légèrement touchée. Ces deux dernières ont été transportées à l'hôpital d'Orange.

Le conducteur et le passager de devant eux ont pris la fuite à pied, laissant les victimes sur place. Une enquête a été ouverte et des moyens techniques ont été mis en oeuvre pour les géolocaliser. Les gendarmes avaient déjà des soupçons concernant les deux mis en cause et le témoignage d'une des victimes a permis de les identifier rapidement.

Finalement, les jeunes hommes se sont présentés d'eux-même à la gendarmerie de Valréas avant d'être placés en garde à vue.

La peine encourue par le conducteur est de 10 ans de prison pour "homicide involontaire", "mise en danger délibérée de la vie d'autrui" et pour "délit de fuite". Le passager lui de 3 ans d'emprisonnement pour "non-assistance à personne en danger".