Accident mortel à Vitrimont le 9 octobre dernier : un homme de 24 ans est mis en examen

On apprend ce dimanche que le 12 octobre dernier, un homme de 24 ans a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Suspecté d'être à l'origine, trois jours plus tôt, d' un accident mortel sur la D400 à Vitrimont , près de Lunéville, coûtant la vie à une femme de 56 ans et blessant 6 personnes dont deux gravement.

Conduite dangereuse sous stupéfiants

Selon des témoins, il adoptait quelques instants auparavant une conduite dangereuse, enchaînant les dépassements. C'est lorsqu'il double une nouvelle voiture qu'il percute un véhicule circulant en face, dans le sens inverse. D'après le parquet de Nancy, l'enquête déterminera qu'il conduisait sous l'emprise du cannabis et de 0,69 gramme d'alcool par litre de sang. Il était jusque là inconnu des services de police. Cet homme, originaire de Mont-Bonvillers, dans le Pays Haut, est placé en détention provisoire.