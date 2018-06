Un accident mortel a eu lieu ce vendredi 29 juin vers 11h sur l'autoroute A36,à hauteur d'Etupes, dans le Doubs. Un homme est mort, un père de famille. Sa femme et ses deux enfants ont été légèrement blessés. L'A36 a été fermée dans le sens Belfort-Montbéliard.

Brognard, France

Un père de famille de 35 ans est décédé ce vendredi 29 juin à midi, après un accident grave sur l'autoroute A36 près de la sortie Brognard à hauteur d'Etupes. Il s'agit du conducteur du véhicule. Sa femme passagère et ses deux enfants, un nourrisson de deux semaines et un petit garçon de trois ans ont été légèrement blessés et transportés à l'Hôpital de Trévenans.

L'accident à eu lieu sur l'autoroute A36, à hauteur d'Etupes (capture d'écran Google Maps) - Simon Cardona

La voiture percutée par un chargement de tôle

Selon les gendarmes, il semblerait qu'un poids-lourd ait perdu son chargement, alors qu'il circulait en direction de Belfort. La tôle qu'il transportait, s'est envolée et a traversé le terre-plein central. Elle a ensuite brisé le pare-brise du véhicule alors la voiture de la famille roulait en direction de Besançon.

Le conducteur du camion en garde à vue

Le chauffeur a été activement recherché par les gendarmes à la suite de l'accident. Les forces de l'ordre ont quadrillé le secteur pour tenter d'identifier le conducteur. L'homme, dont on ne connaît pas l'âge a été interpellé et placé en garde à vue pour homicide involontaire par imprudence. Toute la question est de savoir si le chauffeur a commis une imprudence en préparant son camion, ou s'il s'agit d'une défaillance technique.

L'accident a ensuite provoqué la fermeture provisoire de l'autoroute dans le sens Belfort-Montbéliard, ainsi que 4 kilomètres de bouchon.