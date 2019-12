Accident mortel au Coteau : le corps de la jeune femme autopsié ce lundi matin

L'autopsie du corps de la jeune femme fauchée dans la nuit de jeudi à vendredi au Coteau, dans la Loire, doit être pratiquée ce lundi matin à Saint-Étienne. La police est toujours à la recherche du véhicule qui l'aurait percuté et de son conducteur.

Le Coteau, France

Le corps de la jeune femme de 21 ans fauchée dans la nuit de jeudi à vendredi au Coteau près de Roanne, doit être autopsié ce matin à Saint-Étienne. Cela devrait confirmer que la victime a bien été percutée par un véhicule. Les enquêteurs sont toujours à la recherche d'un conducteur ou d'une conductrice qui aurait pris la fuite. Quant à l'appel à témoins lancé par la police de Roanne vendredi, il est toujours valable.

D'après des témoins, la jeune femme marchait sur le bord de la route

Des conducteurs et des conductrices se sont manifestés. Ils ont aperçu la jeune femme sur le bord de la route, avenue de la libération, entre une heure et deux heures du matin. Selon certains, elle longeait la route, un casque audio sur les oreilles.

Peu d'élément pour l'instant, sur ce qui s'est passé ensuite, sur les circonstances précises de cet accident. Et toujours pas de trace non plus du conducteur ou de la conductrice qui était derrière le volant. Il ou elle est activement recherché par la police.

Ce soir-là, la jeune femme était sortie faire un tour. Elle habitait Grenoble, mais elle était revenue vivre chez sa mère, au Coteau, depuis deux mois.