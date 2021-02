Accident mortel au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or : une plainte a été déposée

Les familles des victimes sont déterminées à connaître la vérité. Le 15 juillet 2019, le TER assurant la liaison entre Reims et Epernay percutait une voiture avec quatre personnes à bord dont trois enfants à hauteur du passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or. La conductrice, Marie-Hélène Harsigny, 37 ans, sa fille de 10 ans et deux enfants de 3 et 1 an dont elle avait la garde sont morts dans l'accident. Dix-huit mois après l'accident, les familles n'acceptent pas les conclusions de l'enquête, ni le classement sans suite du dossier par le parquet de Reims.

Un dossier classé sans suite

En novembre dernier, après seize mois d'enquête, le dossier était classé sans suite, le parquet de Reims estimant que les investigations menées avaient permis d'écarter toute faute de conduite du conducteur de la motrice. Aucune anomalie de fonctionnement du passage à niveau n'avait été relevée. En revanche, deux expertises évoquaient la concentration d'antidépresseurs dans l'organisme de la conductrice. Dans un communiqué, les familles des victimes représentées par Gérard Chemla présentent une troisième expertise qui vient contredire les deux premières. Celle-ci exclue "l'hypothèse d'une absorption massive de médicaments par la conductrice".

L'hypothèse du suicide formellement écartée

Si la conductrice était parfaitement en état de conduire, que s'est-il passé? L'accident ne peut avoir que deux causes dit alors le communiqué, l'inattention de la conductrice ou le dysfonctionnement du passage à niveau associé à sa faible visibilité. Maitre Chemla refuse de croire en une faute d'inattention puisque la conductrice a décéléré en abordant la courbe précédant le passage à niveau. C'est bien pour en avoir le coeur net qu'une plainte a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction, plainte avec constitution de partie civile. Une démarche qui oblige un juge d'instruction à instruire le dossier.

