Accident mortel aux Deux Alpes : la cabine expertisée par le STRMTG, basé à Grenoble

Samedi en fin d'après midi, en redescendant du glacier des Deux Alpes, deux piétons de 23 et 29 ans, alcoolisés, originaires respectivement de Vienne, dans l'Isère et d'Annonay, en Ardèche, ont chahuté dans la cabine du Jandri express où ils étaient seuls. Ils se sont amusés à se jeter contre la porte de la cabine, tout en se filmant avec leurs téléphones portables.

Le témoin du drame, entendu prochainement

Jusqu'au moment où le plus âgé, de forte corpulence, a pris un ultime élan et sous le choc, le plexiglass a cédé. L'homme a été projeté dans le vide. Une chute mortelle de 40 mètres et un accident rarissime. Une enquête a été confiée aux gendarmes de La Mure par le Parquet de Grenoble. Les gendarmes ont saisi la vidéo tournée par les jeunes avec leurs portables et devraient entendre dans les jours qui viennent le témoin du drame.

Une autre enquête, plus technique, celle-là, est en cours. menée par le STRMTG, basé à Grenoble. Le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés est chargé de contrôler la sécurité dans les remontées mécaniques, bien sûr, mais aussi dans le métro, le tram, le train et dépend de l'Etat.

La cabine expertisée

Comme pour chaque accident, ce service enquête. Dès dimanche, une équipe s'est donc rendue aux Deux Alpes pour expertiser la cabine, qui avait été retirée de la remontée mécaniques, en présence des gendarmes et d'un représentant de la Préfecture.

Selon les premières constatations, la cabine était aux normes, avec les pictogrammes indiquant : "Ne pas s'appuyer/ pousser sur les vitrages."

Le plexiglass des cabines du Jandri avaient été renforcé, comme partout en France, après l'accident mortel de Chamonix en 2008.

"C'est à priori le comportement de la victime qui n'était pas adapté", nous a confié un membre du STRMTG qui précise "Malgré tout, l'enquête va se poursuivre. Nous allons demandé, par exemple, des éléments de calcul au constructeur."

Si la remontée mécanique a été construite par Pomagalski, dont le siège est à Saint Jean de Moirans, les cabines du Jandri Express, elles, avaient toutes été changées en 1996. Elles ont été construites par le Suisse CWA.

Chute mortelle en 2008 dans la télécabine à Chamonix

Mais il faut savoir qu'après l'accident de Chamonix en 2008, les cabines de toutes les remontées mécaniques en France avaient été renforcées avec des barres fixées aux montants du vitrage. Rappelons qu'un skieur avait fait une chute mortelle alors qu'il était assis contre la vitre d'une cabine qui avait cédé sous son poids, un autre passager étant rattrapé in extremis.

Le STRMTG rendra son rapport dans quelques mois.

On compte 3000 remontées mécaniques sur l'ensemble des domaines skiables en France