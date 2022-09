Accident mortel d'Argelès-sur-Mer : le parquet demande une mise en examen pour "homicide involontaire"

Un homme de 43 ans suspecté d'être le conducteur responsable de l'accident mortel survenu le soir du mercredi 14 septembre au Racou, devrait être mis en examen ce samedi pour homicide involontaire avec délit de fuite, vitesse excessive tous feux éteints et conduite sous stupéfiants.

On en sait plus sur les circonstances de l'accident mortel survenu mercredi soir dans le secteur du Racou à Argelès-sur-Mer où deux femmes ont été percutées par une voiture vers 21h30, près du camping Le Bois de Valmarie. La première victime, âgée de 87 ans est décédée sur le coup, l'autre âgée de 85 ans est hospitalisée dans un état grave.

Le lendemain un homme âgé de 43 ans, né à Perpignan et habitant les Pyrénées-Orientales, avait été arrêté et placé en garde à vue, suspecté d'être le conducteur qui a pris la fuite après avoir renversé les deux octogénaires.

Le suspect risque jusqu'à 10 ans de prison

Cet automobiliste devrait être présenté ce samedi 16 septembre à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen pour homicide involontaire avec plusieurs circonstances aggravantes, dont un délit de fuite, une vitesse excessive et une conduite sous l'emprise de stupéfiants.

L'homme aurait roulé beaucoup trop vite et tous feux éteints en agglomération, et ce malgré la présence de piétons, avant de percuter les deux passantes et de s'enfuir. Compte tenu de ces circonstances le parquet va demander son placement en détention.

Déjà connu pour un délit routier en 2020 suite à un contrôle pour conduite alcoolisée et refus de se soumettre à un test de dépistage, l'homme risque cette fois une peine maximale de 10 années de prison.