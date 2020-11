Accident mortel d'Avenay-Val-d'Or : un rapport met en cause la conductrice, son avocat s'indigne

Plus d'un an après la collision mortelle entre une voiture et un TER au passage à niveau d'Avenay-Val-d'Or, dans lequel 4 personnes dont trois enfants avaient été tués, le Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre rend un rapport technique accablant la conductrice.

C'était le 15 juillet 2019, un TER reliant Épernay à Reims percutait violemment une voiture au passage à niveau d'Avenay Val d'Or (Marne). Bilan, 4 morts : la conductrice de 37 ans, sa fille de 10 ans et deux enfants de 3 ans et 1 an dont elle avait la garde. Plus d'un an plus tard, le Bureau d’Enquête sur les Accidents de Transport Terrestre vient de publier, en ligne, un rapport sur cette collision mortelle. Selon lui, la cause directe de l'accident "est le non-arrêt de la voiture au passage à niveau". Le BEA-TT pointe du doigt la responsabilité de la conductrice, sous l'emprise d'un médicament "en dose toxique".

Le choix du BEA-TT est "un choix de facilité", selon Me Gérard Chemla.

Selon le rapport, le train, qui circulait à une vitesse normale de 116km/h, n'a joué aucun rôle dans cet accident. Ce serait bien la conductrice qui aurait forcé le passage à niveau en percutant l'une des barrières de sécurité. Le BEA-TT souligne également que le médicament absorbé par la conductrice "a très vraisemblablement joué un rôle dans la survenance de l'accident en altérant ses facultés de conduite".

"Je ne suis pas du tout sur que les barrières étaient fermées. Ce n'est pas démontré. Je suis très circonspect sur cette hypothèse. Concernant le traitement anti-dépresseur, c'est un traitement qu'elle prenait depuis des années à une dose inférieure à la dose minimale", tempère Me Gérard Chemla, avocat de deux des trois familles de victimes. Ce-dernier se dit scandalisé d'avoir découvert ce rapport dans la presse, sans même avoir été consulté au préalable.

Quels rôles pour la signalisation et la visibilité ?

Parmi les préconisations faites par le BEA-TT, il y a ce conseil adressé directement à la mairie d'Avenay-Val-d'Or : améliorer la visibilité des feux clignotants et de la barrière, pour les usagers venant du même sens que celui de la voiture accidentée. "On sait que le passage à niveau et que les barrières du passage à niveau ne deviennent visibles que 30 mètres avant. On sait aussi que le signal sonore, qui doit prévenir les automobilistes, est trop bas", dit l'avocat rémois. Le niveau sonore de l'alarme, selon SNCF Réseau, avait été abaissé précédemment, suite à la demande des riverains qui se plaignaient du bruit.

Contacté par notre rédaction, le maire de la commune n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. De son côté, le procureur de la République de Reims rappelle que l’enquête judiciaire est toujours en cours. "J'attends encore quelques expertises. J'espère pouvoir les obtenir dans les meilleurs délais pour terminer rapidement l'enquête", dit Matthieu Bourrette à l'AFP.