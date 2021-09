Accident mortel d'hélicoptère dans le Vercors : deux rescapés témoignent

A l'issue de la cérémonie d'hommage national rendu vendredi dernier à Pierre-François Bonnard, le mécanicien opérateur de bord, mort dans l'accident d'hélicoptère, dimanche 12 septembre, à Villard de Lans, lors d'un secours, nous avons rencontré le Major Florent, 43 ans, 17 ans de secours en montagne avec le PGHM de l'Isère (peloton de gendarmerie de haute montagne).

Le Major Florent, l'un des quatre rescapés du crash, raconte pour la première fois l'accident. © Radio France - Véronique Pueyo

Il est l'un des 4 rescapés du crash. Le bras en écharpe, il est conscient qu'il est un miraculé. Il a accepté de raconter l'accident.

Surpris par le crash

"J'étais au fond de l'hélicoptère, au moment du crash. On a pris une trajectoire serrée, mais il fallait éviter les obstacles, parapentes, remontées mécaniques, comme on survolait une piste de ski. Pour moi, c'était normal. Cela peut arriver parfois, lors des manœuvres d'approche. C'est pour cela que j'ai été surpris par l'impact." explique le Major, qui ne s'attendait pas au crash.

Il se retrouve coincé hors de l'appareil, arrive à se dégager avant qu'il ne prenne feu. Il voit les quatre autres membres de l'équipage, le pilote, l'autre secouriste, le médecin et le mécanicien, eux aussi, hors de la carlingue.

Le mécanicien est le plus exposé lors d'un secours

_"_Mais pour Pierre-François, c'était déjà trop tard. Il était en arrêt cardiaque. On a essayé de le ranimer, en vain. Sur un secours, c'est le mécanicien, de part son rôle et sa place dans l'appareil, près de la porte, qui est le plus exposé, dès qu'on se rapproche du sol ou en cas d'accident. C'est injuste. Nous, on a eu la chance de s'en sortir, pas lui. Perdre quelqu'un comme lui, c'est très dur."

Ensuite, il se souvient de l'explosion qui embrase l'hélicoptère, dont il ne reste rien, que de la tôle fumante.

Le pilote (2è en partant de la droite), lors de l'hommage au mécanicien disparu © Radio France - Véronique Pueyo

C'est moi qui aurais dû partir, pas lui - Le pilote de l'hélicoptère

Le pilote de l'hélicoptère, légèrement blessé, lui aussi, a tenu, vendredi à porter le cercueil de Pierre François Bonnard, lors de l'hommage qui lui a été rendu par le ministre de l'Intérieur, au nom de la France. Vincent Victoire, que l'on repère à sa haute taille, est terriblement affecté. Il ne veut pas parler du crash car une enquête est en cours mais il accepte, pour la première fois, d'évoquer la mémoire de Pierre-François Bonnard.

"Sur la base du Versoud, nous sommes 5 équipages, on se connait tous. Pierre-François était un ami. Quand on fait ce métier, on en connait les risques, mais on les minimise. C'est mon premier crash. Je vais avoir besoin de temps pour me reconstruire après ce drame. Pour moi, c'est injuste. C'est moi qui aurais dû partir. Je suis le commandant de bord. _J'aurais dû ramener tout le monde à la maison_, le soir, pour embrasser femmes et enfants. Cela n'a pas été le cas pour Pierre-François." lâche-t-il, la gorge serrée par l'émotion.

Après la cérémonie, de petits groupes se forment © Radio France - Véronique Pueyo

Seul le médecin du Samu est toujours hospitalisé, mais ces jours ne sont pas en danger.

L'enquête pour comprendre les causes du crash vient de débuter, elle devrait durer plusieurs mois.