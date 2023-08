Accident mortel dans l'est du Cher : le conducteur identifié

Après l'accident mortel qui s'est produit dans l'est du Cher, à Cours-les-Barres, l'enquête se poursuit. Le conducteur, tué dans cette violente sortie de route, a été identifié. Il s'agit d'un habitant de la Nièvre, département voisin des lieux de l'accident. Il s'était encastré avec une fourgonnette dans le mur d'une habitation. Son passager est toujours gravement blessé.

L'enquête se poursuit

On apprenait peu après l'accident que la fourgonnette accidentée avait été dérobée plus tôt dans la nuit au club de football de Fourchambault (Nièvre), victime d'un cambriolage. À ce stade, le parquet de Bourges en charge du dossier précise que le lien n'est pas établi entre les deux hommes qui se trouvaient dans la fourgonnette et ce cambriolage. Les investigations se poursuivent, à la fois dans le Cher et dans la Nièvre.