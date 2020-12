Accident mortel dans la Vienne à Senillé-Saint-Sauveur : un mort et trois blessés

Un accident mortel ce lundi 21 décembre sur les routes de la Vienne. Vers 16 heures, un utilitaire et une voiture sont entrés en collision à hauteur de Senillé-Saint-Sauveur, sur la départementale 14 qui relie Châtellerault à Pleumartin. Le conducteur de la camionnette, un homme de 60 ans habitant Leigné-les-Bois, est décédé. Dans la voiture, trois personnes : deux ont été gravement blessées, une autre plus légèrement. Elles ont été désincarcérées et transportées au CHU de Poitiers.

Selon les premiers éléments, le véhicule utilitaire aurait fait un écart sur sa gauche. L'accident a mobilisé une quinzaine de pompiers de Châtellerault, Pleumartin et Bonneuil-Matours.