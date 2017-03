Accident mortel dans les Deux-sèvres : la victime a 16 ans, le conducteur, seulement 15 ans

Une jeune fille de 16 ans mort dans un accident de la route ce matin mardi 28 mars 2017. Une sortie de route vers 5 heures du matin entre le maine et Loire et les deux-sèvres. Le conducteur a 15 ans.

Une adolescente de 16 ans est morte dans un accident dans la nuit de lundi à mardi 28 mars 2017 sur la route entre Cléré-sur-Layon et Genneton. On est entre le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres.

Le conducteur de la voiture n'a que 15 ans

C'est un ami de la victime, un jeune de 15 ans qui conduisait vers 5 heures du matin quand il a fait une sortie de route.

La voiture a fini contre un arbre. La passagère a été tuée sur le coup. Elle était seule dans le véhicule quand les secours sont arrivés sur place. Le conducteur a été à priori emmené à l'hôpital de Thouars (79) par des proches. Ses jours ne sont pas en danger.

Ses proches ont extrait le conducteur mais laissé la victime

Les gendarmes espèrent l'auditionner dans les prochains jours. Tous les 2 sont orginiaires des Deux Sèvres