Accident mortel dans les Landes : un des conducteurs a tenté de se suicider

Deux jeunes de 19 et 20 ans ont trouvé la mort dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la route entre Mont-de-Marsan et Sabres (Landes). Après le drame, le conducteur du deuxième véhicule impliqué dans l'accident a tenté de mettre fin à ses jours.

L'accident a eu lieu sur la D834, entre Uchacq-et-Parentis et Garein.

C'est un rebondissement dans l'enquête sur l'accident de la route ayant coûté la vie à deux jeunes landais tôt ce vendredi matin à Saint-Martin-d'Oney, près de Mont-de-Marsan : juste après le choc, un des automobilistes impliqués a tenté de se suicider avec une arme à feu. Il est très grièvement blessé. Au volant de son véhicule, un pick-up, il venait de percuter une voiture arrivant en face, une BMW, dans laquelle deux jeunes de 19 et 20 ans ont trouvé la mort. Prenant conscience des conséquences de l'accident dans lequel il était impliqué, le conducteur du pick-up a tenté de mettre fin à ses jours, regrettant d'avoir fait ça "à ces pauvres jeunes", selon un témoin.

A l'origine des faits : un choc frontal, vers 2 heures du matin, entre deux voitures sur la départementale 834, entre Mont-de-Marsan et Sabres, dans une zone boisée. Dans la foulée, une troisième voiture a percuté les deux premières. Un accident extrêmement violent selon le procureur de la République de Mont-de-Marsan, un des véhicules a été retrouvé à 30 mètres du choc. Dans la BMW se trouvent trois jeunes, dont deux sont morts dans l'accident, tués sur le coup. Ils étaient âgés de 19 et 20 ans, habitants de Saint-Pierre-du-Mont. Le troisième jeune à bord de la BMW est légèrement blessé. Dans la voiture arrivant en face, le pick-up, le conducteur, seul à bord, avait visiblement consommé de l'alcool, selon le procureur de la République Olivier Janson. S'est-il endormi au volant, a-t-il eu un moment d'inattention qui lui aurait fait perdre le contrôle de son véhicule, le déportant sur la voie opposée ? Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées, selon les enquêteurs.

C'est en sortant du pick-up, en découvrant le drame qui venait de se produire, que l'homme de 26 ans a alors décidé de se suicider. Chasseur, il disposait d'un fusil dans son pick-up, qu'il a retourné contre lui. Grièvement blessé, son pronostic vital reste engagé ce vendredi soir.

Plus d'informations à venir