Accident mortel de base-jump : "En 25 ans dans les Hautes-Pyrénées, c'est la première fois que je vois ça"

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident de parachute qui a causé le décès d'un homme de 44 ans , originaire de Vendée. Il faisait du base-jump en Bigorre, au-dessus de Lourdes au niveau de la falaise de Pibeste. Un site particulièrement dangereux selon les Secours en montagne CRS Pyrénées à Gavarnie . Les accidents de base-jump sont très rares dans les Hautes-Pyrénées.

Une falaise de 50 mètres de haut

"Il faut savoir que c'est un sport extrême vraiment à risque rappelle le capitaine-adjoint de la CRS Pyrénées, Julien Passeron. La carrière de Pibeste est un site pas particulièrement connu, les sites de base-jump en général ce sont les initiés qui les connaissent." Deux choses sont essentielles dans cette pratique : sauter à un endroit très précis de la falaise et ouvrir sa voile le plus rapidement possible.

Julien Passeron ajoute : "Le site de Pibeste est particulièrement dangereux, haut de seulement 50 mètres, ce qui laisse pas la moindre chance à une personne dont la voile ne s'ouvre pas immédiatement." Pour ce sport, aucun brevet n'est nécessaire mais il est plus que conseillé d'avoir pratiqué le parachute classique (saut d'avion à 4.000m, ouverture à 1.000m, deux parachutes et systèmes de sécurité).