INFO FRANCE BLEU - Accident mortel de Bavans : le procès de la SNSM fixé au 26 juin

À Bavans, l'entraînement de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Montbéliard, avait viré au drame le 25 mars 2018 sur le Doubs. On connaît la date du procès : il aura lieu le 26 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Besançon.

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. La date du procès de l'accident mortel sur le Doubs au cours d'un exercice de la SNSM a été fixé. Il aura lieu le 26 juin devant le tribunal correctionnel de Besançon. Le 25 mars 2018, un jet ski et un bateau à moteur s'était percuté faisant un mort et quatre blessés lors d'un exercice de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Montbéliard. Un membre de l'association âgé de 27 ans avait perdu la vie.

La SNSM prévenue en tant que personne morale

La Société Nationale de Sauvetage en Mer de Montbéliard doit comparaître en tant que personne morale pour blessures et homicide involontaires. L'enquête est désormais terminée. Elle avait été confiée à la brigade des recherches de la gendarmerie de Montbéliard et à la brigade fluviale de Conflans-Saint-Honorine. L'audience du 26 juin devrait permettre d'en savoir plus sur les responsabilités engagées le jour du drame.

La victime était originaire de la Nièvre

Le 25 mars 2018, un dimanche après-midi, l'entraînement de la SNSM sur le Doubs à Bavans avait viré au drame. Ce jour là, la rivière était calme et les conditions de navigations bonnes quand un jet-ski a percuté un bateau à moteur en plein exercice. Originaire de la Nièvre, un jeune homme de 27 ans qui se trouvait à bord du zodiac a succombé à ses blessures. En arrêt cardio-respiratoire lorsque les pompiers arrivent sur place, il n'a pas pu être sauvé.

Le drame s'était déroulé sur les bords du Doubs à Bavans le 25 mars 2018 © Radio France - Hervé Blanchard

Dans la collision, quatre autres personnes ont été blessées dont deux gravement. Avant l'arrivée des secours, les victimes avaient d'abord été prises en charge par d'autres membres de l'association sur le rivage. Sur place, le choc était immense. Une vingtaine de stagiaires suivaient la formation ce jour là.