Accident mortel de Bazoilles-sur-Meuse, la gendarmerie des Vosges lance un appel à témoins

Les gendarmes vosgiens lancent un appel à témoins au sujet de l'accident de Bazoilles-sur-Meuse, dans les Vosges, qui a fait un mort et quatre blessés jeudi 13 janvier sur la route départementale 74 entre Neufchâteau et Bazoilles-sur-Meuse.

Après l'accident mortel de Bazoilles-sur-Meuse, jeudi 13 janvier sur la route départementale 74, les gendarmes veulent en savoir plus. La gendarmerie des Vosges lance un appel à témoins ce mercredi 19 janvier.

Les enquêteurs veulent en savoir plus sur les circonstances de l'accident © Radio France - Gendarmerie des Vosges

"Toute personne susceptible d'apporter des éléments quant aux circonstances de cet accident, ou tout autre information utile" est invitée à contacter rapidement les enquêteurs de la brigade de Neufchâteau explique la gendarmerie dans cet appel à témoins. Les gendarmes de Neufchâteau sont joignables au 03 29 94 00 17.

Un mort et quatre blessés

Les premiers éléments laissaient penser que l'une des deux voitures s'était déportée juste avant le choc frontal.

Selon le premier bilan confirmé par la préfecture des Vosges et les pompiers, une mère de famille de 31 ans a perdu la vie, les passagères, ses deux petites filles, de deux et trois ans, ont aussi été blessées. Dans l'autre véhicule se trouvaient un père de famille d'une quarantaine d'année et sa fille de 14 ans, ils ont aussi été blessés.