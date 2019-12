Accident mortel de Brienon : voiture volée, alcool et cannabis

Le Parquet de Sens a reçu les premiers résultats des analyses d'alcoolémie et de toxicologie suite à l'accident mortel de Brienon-sur-Armançon (Yonne) le soir du réveillon de Noël au cours duquel deux jeunes de 17 et 25 ans ont trouvé la mort. On a appris aussi que la voiture avait été volée.