Accident mortel de Caux : le conducteur de la voiture sans permis incarcéré

Caux, France

L'homme était sorti indemne de l'accident qui s'est produit à Caux, dans l'ouest de l'Hérault, le lundi 6 mai. Ce trentenaire originaire de Béziers était bien au volant de la voiture sans permis, contrairement à ce qu'il affirmait. Un véhicule de deux places, avec cinq personnes à l'intérieur. Une femme de 30 ans est morte, les autres passagers, dont un enfant de trois ans, sont blessés.

Après 48h de garde à vue, il a été présenté devant le juge des libertés dimanche, avant d'être mis en examen pour homicide et blessures involontaires et placé en détention provisoire, pour une durée de 4 mois renouvelables. Une information judiciaire a été ouverte. En cas de nouveau procès, le conducteur encourt 10 ans de prison.

Plusieurs infractions

Il était en récidive et a cumulé les infractions : il roulait avec plus d'un gramme d'alcool dans le sang et avait consommé du cannabis et de la cocaïne. En plus de cela, la voiturette n'était pas assurée et l'homme n'était pas détenteur du BSR, indispensable pour conduire ce véhicule.