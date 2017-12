Ouverture d'une information judiciaire après l'accident mortel d'une jeune fille de 21 ans à Charsonville, dans l'Est du département du Loiret. L'accident s'était produit le 4 décembre. La conductrice, une autre jeune fille, responsable du drame avait beaucoup bu ce soir là.

Loiret, Centre-Val de Loire, France

L'accident avait impliqué deux jeunes filles, elles roulaient toutes les deux en sens inverse sur la départementale 2, à hauteur de Charsonville, près d'Ouzouer-le-marché dans l'Ouest du Loiret. Une collision frontale s'est produite, il était aux alentours de 18h30, le 4 décembre dernier. Bilan du choc : une des deux jeunes filles, celle âgée de 21 ans, perd la vie dans l'accident.

Un taux d'alcoolémie trop élevé

Ce lundi soir, une voiture se déporte, et vient percuter de plein fouet celle arrivant en face. Il s'avère que la conductrice de 24 ans a 1 gramme 70 d'alcool par litre de sang. Selon les enquêteurs, elle avait déjeuné avec sa mère. La jeune fille a admis avoir bu avec excès et qu'elle n'aurait jamais dû reprendre la voiture. Même le soir, son corps n'avait pas encore éliminé tout l'alcool. Les enquêteurs n'avaient pas pu l'interroger tout de suite. Gravement blessée, elle était restée plusieurs jours à l'hôpital de la Source. Elle est désormais placée sous contrôle judiciaire. Cet accident portait à six le nombre de tués sur les routes du Loiret en ce premier week-end de décembre. Un record dramatique pour le département.