Accident mortel de chasse dans le Lot : un chasseur en garde à vue

Un accident de chasse dans le Lot a fait un mort ce mercredi 2 décembre, à Calvignac. Un jeune homme de 25 ans, habitant de la commune, est décédé après avoir pris une balle perdue durant une battue. L'un des chasseurs a été placé en garde à vue.

à lire aussi Accident de chasse dans le Lot, un homme tué

Selon la Fédération des chasseurs du Lot, il s'agit d'un chasseur d'une trentaine d'années, suspecté d'être à l'origine du tir mortel. Les investigations pour faire toute la lumière sur le drame sont menées par le Parquet de Cahors.

La victime, un jeune Lotois de 25 ans, d'origine britannique, habitant depuis peu dans la commune avec son frère, était parti couper du bois à une centaine de mètres de son domicile selon le maire de la commune. C'est là qu'il a été touché par le tir. Sévèrement blessé, les pompiers, une fois arrivé sur les lieux, n'ont pas pu le ranimer. Il est décédé sur place.

Le président de la Fédération des chasseurs du Lot, André Manié, a présenté ses condoléances envers la famille. "C'est la consternation, et la stupéfaction. Nos pensées, les miennes ainsi que celles des 6 500 chasseurs Lotois, vont vers la famille". La Fédération se refuse à tout commentaire supplémentaire, dans l'attente des résultats de l'investigation.

Du côté des défenseurs de la nature, c'est aussi la consternation. Georges Winter, secrétaire général dans le Lot de l'association de protection l'environnement France Nature Environnement Midi-Pyrénées, se dit "atterré par la nouvelle, et d'autant plus dans ce contexte où la plupart des gens vivent en confinement, avec des restrictions dans leur vie. On voit que les chasseurs pendant ce temps là vivent dans une situation de déconfinement qui leur permet des excès".