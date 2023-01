Accident mortel de chasse-neige aux Deux-Alpes : le conducteur condamné à 9 mois de prison avec sursis

9 mois de prison avec sursis et 600 euros d'amende, plus 1600 euros pour payer les frais d'avocat de la partie civile, tel est le jugement par défaut rendu ce mardi, à l'encontre d'André Halipré, 57 ans, qui conduisait le chasse-neige sur un parking des Deux-Alpes le 29 février 2020. Il était poursuivi pour homicide involontaire par imprudence.

L'homme, en arrêt maladie depuis le drame, ne s'était pas présenté à l'audience et était absent à l'énoncé du jugement. Il n'était pas, non plus, représenté par un avocat.

Poursuivi pour homicide involontaire par imprudence

Ce 29 février 2020, il a reculé sans regarder et n'a pas vu Maurice Barreyre, 78 ans, ancien maire de Brassac-les-Mines, dans le Puy de Dôme, qui venait de glisser sur une plaque de verglas et qui gisait à terre, sans pouvoir se relever.

"Il a vu la mort en face" avait dit, dans sa plaidoirie, l'avocate de la fille de Maurice Barreyre, partie civile dans cette affaire. Après le jugement, Maitre Céline Golfer-Métais nous a confié que sa cliente était déçue par le jugement : "Pas par rapport au conducteur qui a écrasé son père et qui, somme tout, est une personne avec beaucoup de problèmes, mais par rapport à l'entreprise qui l'employait, France Déneigement, qui elle a été relaxée. Elle aurait dû être p^lus à l'écoute de cet employé et mieux l'accompagner dans ses difficultés. Ma cliente aurait voulu que ce drame serve à quelque chose et que des mesures soient prises pour que cela ne se reproduise pas. Or peu a été fait" a déploré l'avocate.

L'entreprise France Déneigement relaxée

Lors de l'audience, le 3 janvier dernier, la procureur avait requis 1 an de prison avec sursis et mille euros d'amende, à l'encontre du conducteur. Quant à l'entreprise France Déneigement qui était poursuivie en tant que personne morale pour homicide involontaire, la magistrate s'en était rapportée au tribunal qui a donc relaxé la société iséroise.

Maitre Simon Pantel, du barreau de Grenoble, défendait les intérêts de la société iséroise France Déneigement © Radio France - Véronique Pueyo

Son avocat, Maitre Simon Pantel, s'est réjoui de ce jugement : "Je l'avais plaidé et c'est conforme au droit. Je n'ai rien d'autre à ajouter."

Ainsi se referme le dossier judiciaire d'un drame qui a endeuillé toute une famille.