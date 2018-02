Accident mortel de Chaumont sur Tharonne : pas d'alcool ni de stupéfiants relevés

Par Michel Benoît, France Bleu Berry

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident qui a coûté la vie à trois jeunes lundi sur l'autoroute A71 à Chaumont sur Tharonne dans le Loir et Cher. Deux des victimes, le frère et la soeur, âgés de 15 et 19 ans, étaient originaires de Chabris dans le Nord de l'Indre.