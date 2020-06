Accident mortel de Codognan : le parquet de Nîmes demande l'incarcération de l'auteur

Un homme âgé d'une soixantaine d'années a été déféré ce mercredi devant la justice. Il est soupçonné d'être à l'origine d'un accident de la circulation en mars dernier à Codognan (Gard). La collision avait fait une victime et cinq blessés. Le parquet du TGI de Nîmes a demandé son incarcération.

Un sexagénaire a été déféré ce mercredi devant le tribunal de grande instance de Nîmes. On le soupçonne d'être à l'origine d'une terrible collision sur la route départementale 979 qui a fait une victime (un homme âgé de 36 ans) et cinq blessés dont trois graves. Le parquet a réclamé sa mise en examen pour homicide involontaire et son placement sous écrou.

Alcool et stupéfiants en cause

En fin d'après-midi ce 5 mars, les sapeurs-pompiers du Gard (une trentaine d'hommes) sont intervenus sur cet accident entre un véhicule de tourisme et un véhicule utilitaire transportant du bois. L’enquête démontrerait que le sexagénaire suspecté aurait consommé de l’alcool et des produits stupéfiants.