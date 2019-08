Accident mortel de Concarneau : le pilote du bateau mis en examen pour homicide involontaire

Après la découverte d'un mort et de trois blessés à bord d'un semi-rigide dans le port de Concarneau, le pilote du bateau a été présenté ce samedi à un juge d'instruction et mis en examen pour homicide involontaire et blessures involontaires. L'homme était alcoolisé au moment de l'accident.