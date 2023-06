Accident mortel de Fleury-les-Aubrais : le véhicule déjà impliqué dans un refus d'obtempérer

Il y a encore beaucoup d'interrogations après le terrible accident de la route qui s'est produit dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin à Fleury-les-Aubrais. La mort de trois jeunes de 17 et 19 ans , pendant que deux autres, également âgés de 17 ans étaient blessés, dans un choc d'une extrême violence près de la gare des Aubrais, au sortir du tunnel des Champs-Bouchaud, qui passe sous la voie ferrée.

ⓘ Publicité

Le conducteur, âgé de 19 ans, est décédé sur le coup, comme deux autres occupants de la voiture. Ce que l'on sait, c'est qu'il roulait à une vitesse folle : 130 km/h dans une zone limitée à 30 km/h selon Carole Canette, la maire de Fleury-les-Aubrais. La procureure de la République d'Orléans a confirmé cette vitesse excessive dans un communiqué. Indiquant aussi qu'en raison du comportement très dangereux du conducteur, les policiers ont renoncé à l'interpeller. La voiture avait ensuite pris ce tunnel à contresens, toujours à une vitesse extrême. A la sortie elle s'était encastrée dans un pylone qui soutient les caténaires du tramway.

Déjà au moins un refus d'obtempérer en mai dernier

Mais que s'est-il passé avant ? Selon les informations et plusieurs témoignages recueillis par France Bleu Orléans, le véhicule avait été signalé, roulant à très grande vitesse, sur la RD2020, depuis le nord de la métropole d'Orléans. Une patrouille de la Bac (la brigade anti-criminalité) la repère au rond-point de la Vallée à Saran. Le conducteur prend tous les risques. L'immatriculation du véhicule est vérifiée immédiatement par les fonctionnaires. Ils découvrent qu'il est déjà impliqué dans des délits de grande vitesse, et au moins un refus d'obtempérer le mois dernier.

Les policiers actionnent donc leur gyrophares et démarrent, mais ils les éteignent très vite, et renoncent, car il y a danger. La consigne est claire, pour les forces de l'ordre : s'il y a un risque pour les personnes ou pour eux-mêmes, en cas de refus d'obtempérer, on n'insiste pas. La voiture continue donc sa course, tourne vers le tunnel de Fleury, éteint ses phares, et c'est au bout que l'accident a lieu. Les policiers de la Bac sont les premiers sur place et selon un représentant syndical ils sont extrêmement choqués par la scène qu'ils découvrent.

L'enquête, ouverte dès samedi pour homicides et blessures involontaires, ne s'est pas éteinte avec la mort du conducteur. Des analyses toxicologiques devront déterminer s'il avait consommé de l'alcool et des stupéfiants. L'audition des deux passagers survivants de ce terrible accident sera également déterminante.