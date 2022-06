Accident mortel de Juvignac : les jeunes roulaient tous feux éteints, poursuivis par les gendarmes

Ils roulaient à contresens sur la bretelle d'accès à la nationale 109 à Juvignac, à vive allure et sans lumière. Les jeunes à l'origine de l'accident mortel dans la nuit de jeudi à vendredi étaient poursuivis par les gendarmes.

Ils ont percuté de plein fouet une voiture qui sortait par cette bretelle, puis une deuxième voiture a également été impliquée dans ce mini carambolage.

On ne sait pas encore pour quelles raisons, cette voiture était poursuivie par les gendarmes.

Le bilan de cet accident est dramatique : dans la voiture à l'origine de la collision deux jeunes hommes de 20 et 25 ans sont morts sur le coup, deux autres jeunes âgés de 22 et 24 ans sont dans un état jugé critique. Dans la voiture percutée de plein fouet, un homme de 20 ans est également en urgence absolue, deux autres passagers, un garçon et une fille, 20 ans tous les deux, sont plus légèrement blessés.

Enfin dans la troisième voiture, les deux occupants son indemnes.