Accident mortel de kayak à La Flèche : le barrage était réputé dangereux

Un homme de 32 ans s'est noyé ce dimanche 25 avril alors qu'il faisait du kayak avec sa compagne à La Flèche, au niveau du moulin Poil-de-Reux. Ce couple, originaire de la commune, avait emprunté l'embarcation d'une connaissance et souhaitait se promener.

Ils ont tenté de passer le barrage et l'homme s'est retrouvé pris dans les remous. L'eau était haute ce jour-là, ce qui a pu accentuer les risques. Ce secteur est très fréquenté, mais peu essayent de traverser l'obstacle. Un panneau signale le danger.

C'est le premier accident mortel à cet endroit. La maire de La Flèche compte se rapprocher du club de canoë-kayak de la commune ainsi que du département pour étudier si la signalétique du lieu doit être améliorée. La gendarmerie a déjà ouvert une enquête

Préparer son itinéraire

Face à ce drame, les professionnels de la rivière appellent à la prudence. "Il faut bien préparer son itinéraire et avoir connaissance des différents dangers comme les barrages, explique Jacques Despierres, gérant d'Aventure Nautique à la Suze-sur-Sarthe.

"On peut regarder de chez-soi une carte avec les vues satellites pour les repérer, ou se rapprocher des différents professionnels qui ont des indications à donner et montrer à quoi chaque panneau correspond", poursuit-il. "C'est une première phase de préparation à terre, sur l'eau il faut bien respecter les consignes et débarquer pour contourner les dangers."