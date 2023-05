Accident mortel de Lanton en 2021 : la procureure requiert 18 mois ferme contre le chauffard alcoolisé

Quatre ans de prison, dont 30 mois avec sursis, assorti d'une obligation de soin et de l'annulation du permis, c'est ce qu'a requis la procureure du tribunal de Bordeaux contre le chauffard de 32 ans. En 2021, très alcoolisé, il avait percuté, au volant de son utilitaire, un groupe de touristes originaires de la Manche , qui marchaient au bord de la route. Une femme de 55 ans était décédée peu de temps plus tard, deux autres personnes avaient été blessées. Il avait alors, selon les témoins, accéléré avant de s'enfuir. Ce n'est qu'après 48h qu'il s'était rendu à la gendarmerie .

"Je ne me le pardonnerai jamais"

À l'audience, en larmes, la tête dans les mains, il a répété plusieurs fois "je n'aurais jamais du prendre la route ce jour-là". Et de dire, presque comme un disque rayé, ses regrets, en regardant ses pieds : "Les parties civiles, ils sont assis sur le banc à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. Je n’aurais jamais du prendre le volant, je me souviens de ce bruit quand j’ai heurté les piétons, je n’ai rien vu et j’ai continué sans m’arrêter. 150 mètres après j’étais chez moi, j’ai pris mon vélo pour revenir sur les lieux, je ne l’ai jamais dit à personne. J’ai vu un attroupement avec des gens au sol et j’ai compris que c’était quelqu'un. J’étais paniqué, je ne savais plus quoi faire."

La présidente du tribunal met en avant le temps avant de se rendre, la volonté de faire réparer le véhicule dès le lendemain, l'idée c'était d'échapper à vos responsabilités demande t-elle. Sans délai la réponse est oui : "J’ai voulu dire au revoir à mon père, ma mère et ma grand-mère avant de revenir me rendre. Ca a été complètement nul parce que je les ai peinés, j’aurais du me rendre plus tôt j’ai fait que des choix horribles." Une audience qui permet aussi des aveux. Aux enquêteurs, il avait, au départ, voulu minimiser les faits et assuré qu'il avait fait tomber une cigarette électronique qu'il avait tenté de ramasser au moment de l'impact. "C'est faux" reconnait-il aujourd'hui. La vérité pour permettre aux parties civiles de se reconstruire "j’ai compris que ça aurait pu être ma mère que j’ai renversé, je voulais qu’ils sachent la vérité."

Au moment du choc, la femme se promenait avec son mari, sa belle-sœur et son beau-frère, tous trois parties civiles comme ses deux enfants. Quatre d'entre eux avaient fait le déplacement depuis la Normandie pour assister au procès. "Comment une promenade estivale de vacances abouti à la mort d’une femme ? Nous ne sommes pas dupes des aveux de dernière minute avoue maitre Christophe Bayle, qui dénonce un prévenu lâche. Mes clients souhaitent que la décision intègre les souffrances, le déchirement lié à la perte d’une maman, d’une épouse, qui n’avait rien demandé à personne, à part passer des vacances avec ceux qu’elle aimait et qui l’aimeront toujours"

L'avocat du chauffard demande, lui, un an et quatre mois de prison ferme. Un an sous bracelet électronique et quatre mois déjà purgés en détention provisoire, pour que son client, jeune papa, puisse continuer de travailler. "Nous ne sommes pas dans une situation où une incarcération est la seule réponse pénale adaptée assène Florent Dumon, mon client vous l'a dit, "je vois mon avenir dans les yeux de mon fils", vous déciderez si Nino, 8 mois, retrouvera les bras de son père." La décision a été mise en délibéré au 31 mai prochain.