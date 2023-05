Accident mortel de Lanton en 2021 : le chauffard alcoolisé condamné à 1 an de prison ferme

Dans un délibéré rendu ce mercredi 31 mai, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné un chauffard alcoolisé à 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans avec sursis, pour homicide involontaire aggravé. Le prévenu, dont la Mercedes est confisquée, purgera sa peine d'un an de prison à domicile sous bracelet électronique. Cette condamnation est assorti d'un sursis probatoire de 2 ans pendant lequel le prévenu a l'obligation de se soigner et d'indemniser les victimes. Son permis de conduire est en outre annulé et il a l'interdiction de repasser son examen durant 2 ans.

ⓘ Publicité

En 2021 à Lanton, sur le bassin d'Arcachon , cet homme de 32 ans avait percuté un groupe de piétons en bord de route avant de prendre la fuite, selon plusieurs témoins. Une touriste normande âgée de 55 ans avait perdu la vie.

La peine prononcé par le tribunal est en-deçà des réquisitions du parquet. Lors du procès qui s'est tenu le 10 mai dernier, la procureure de la République avait demandé quatre ans de prison, dont 18 mois ferme , une peine assortie d'une obligation de soins et d'une annulation du permis de conduire.

"Je n'aurais pas jamais dû prendre la route ce jour-là", avait déclaré le conducteur lors de l'audience. L'homme était jugé pour homicide involontaire aggravé par deux circonstances, son état d'alcoolémie et le délit de fuite attesté par des témoins du drame. Le chauffard s'était finalement rendu à la gendarmerie , 48 heures après le drame.

Ce samedi 12 juin 2021, la victime se promenait avec son mari, sa belle-sœur et son beau-frère, trois victimes qui se sont portées parties civiles. Cette famille endeuillée avait fait le déplacement depuis la Normandie pour assister au procès.

À lire aussi 18 mois de prison ferme pour le jeune chauffard à Vertaizon

Leur avocat Christophe Bayle avait fustigé l'attitude du chauffard devant le tribunal. "Nous ne sommes pas dupes de ses aveux de dernières minutes", avait-il déclaré. Le prévenu a par ailleurs été condamné à verser près de 8000 euros de dommages et intérêts à l'une des parties civiles pour son préjudice affectif notamment. Les autres victimes ont été indemnisées par leur assurance.