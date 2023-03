Accident mortel de manège à Clermont-Ferrand : la douleur et la colère de la mère de Tiffany

France Bleu Pays d'Auvergne : Bonjour Virginie. Cela fait un mois que votre fille Tiffany est décédée après être tombée depuis un manège à sensations . C'était lors de cette fête foraine sur l'espace Ernest Cristal à Clermont-Ferrand. Un drame évidemment indescriptible. Aujourd'hui, bien sûr, la douleur est toujours immense ?

Virginie : Oui, toujours. Je pense qu'il faudra très, très longtemps pour qu'elle s'estompe.

Le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez toujours pas ou peu d'explications ?

On n'a rien, rien du tout. Personne ne nous a appelés. On attend d'être entendus par la juge d'instruction. Mais tant que la deuxième expertise sur le manège n'a pas été faite, on n'est pas entendu, donc du coup, on n'a pas accès au dossier, ni nous, ni notre avocat Maître Portejoie.

Comment avez vous appris cette terrible nouvelle?

On était en train de rouler sur l'autoroute avec mon autre fille, on partait sur Issoire. C'est la maman du petit copain de ma fille qui a eu mon mari. Mon mari nous a appelé et n'a pas voulu nous dire que c'était grave. Il nous a dit que Tiffany était tombée d'un manège à la foire de Clermont.

Je savais que Tiffany faisait des manèges à sensations mais je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais, oui, à ce qu'elle soit blessée. Peut être même que ce soit quand même de grosses blessures. Je me dis toujours qu'elle va revenir, que c'est une mauvaise blague, puis qu'elle va rentrer. Voilà ce que je me dis. C'est pas possible en fait, du jour au lendemain, qu'une fille de 22 ans disparaisse comme ça. C'est difficile, très difficile.

Est-ce que vous avez compris ce qui avait pu se passer ce soir là?

Alors c'est compliqué parce que on ne sait pas grand-chose. Il y a une enquête en cours. Il y a beaucoup de choses qui se disent un peu partout. La première expertise montre qu'il y a eu défaillance mécanique. Plusieurs même. Et après? Il y a aussi peut-être une erreur humaine. Ce serait une succession d'erreurs, de défaillances techniques qui a fait que. Mais bon, apparemment la juge demande une deuxième expertise. Donc on attend.

La fête foraine se poursuit, ça vous dérange ?

Oui elle continue et même juste après l'accident. En fait, ils ont même pas arrêté la fête foraine au moment de l'accident. John, On était sur place, pompier pour tout le monde et la fête à côté, ça continue. Oui, ça m'a choqué et qu'elle continue, je ne trouve pas ça normal non plus.

Vous avez lancé une pétition, pour quelles raisons?

Pour fermer cette fête foraine. Il n'y a pas qu'un seul manège sur la fête foraine. Si la sécurité n'y est pas, ce serait bien de vérifier les autres manèges avant de laisser encore des gens monter dedans. Ils devraient être plus contrôlés, il devrait avoir plus de sécurité. Ce ne sont pas les même sécurités que dans les parcs d'attractions. Il faut renforcer ces contrôles sur ces manèges qui sont régulièrement démontés et remontés.