Accident mortel de manège à Saintes : le papa de Gabriel témoigne

Patrick Planchais (originaire de la Mayenne et qui vit en Isère, à Champ-sur-Drac) est le papa de Gabriel, 16 ans. Depuis la rentrée dernière, son fils unique était scolarisé à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace de Saintes, en Charente-Maritime.

Gabriel avait intégré à la rentrée dernière l'école militaire de Saintes.

10 euros pour mourir sur un manège

Le 9 octobre dernier, Gabriel s'était rendu avec des copains de promo à la fête foraine de Saintes. "Gabriel a payé 10 euros pour trouver la mort sur un manège" s'exclame Maitre Hervé Gerbi, l'avocat des parents du jeune homme. "Il a été éjecté de l'Himalaya surf. Il est décédé trois jours plus tard de ses blessures."

Deux mois après ce drame absolu, Patrick Planchais prend la parole pour dire son chagrin et son incompréhension face à une justice qui ne l'a pas encore auditionné : "Du côté de la justice, pas de son, pas d'image, absolument aucune empathie, aucune considération envers nous, les parents, qui avons perdu notre enfant mineur" s'exclame-t-il. "Heureusement que la base militaire de Saintes a été exemplaire et nous a énormément soutenus. Comment je vis la perte de mon fils ? Je n'arrive pas encore à y croire. On est à la maison et puis on se dit qu'il va rentrer, qu'il va venir nous voir... En plus on a mis 15 ans à l'avoir, notre fils. On l'a élevé 16 ans et voilà la punition...C'est tellement cruel et injuste"

Incompréhension

Maitre Gerbi, l'avocat des parents de Gabriel, a déposé plainte avec constitution de partie civile : "Le contrôle technique du manège a démontré qu'il y avait un réel problème de sécurité. Nous demandons à être entendus rapidement par le juge d'instruction. Mes clients ont besoin de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ce couple de forains n'est pas en détention provisoire."

Patrick Planchais poursuit : "Aux obsèques de Gabriel, un jeune est venu me voir pour me dire qu'il était juste derrière lui, sur le manège. Mon fils était seul dans sa nacelle. Le jeune l'a vu être éjecté sous ses yeux. Je suis ingénieur de profession. Toute ma carrière, j'ai été obligé de mettre en place des systèmes de sécurité et là, je me retrouve avec une chenille qui avait juste des barres, même pas de ceintures de sécurité. Mais enfin, comment est-ce possible que quelqu'un soit éjecté de son siège, comme çà !" s'indigne Patrick Planchais.

Réparer les vivants

Les parents de Gabriel ont voulu que la mort de leur fils unique serve à "réparer les vivants" grâce au don d'organes. "Tout le protocole s'est mis en route et cela a été notre bouée de sauvetage. Sinon, mon épouse serait au cimetière avec son fils et moi, en prison, pour meurtre !" explique Patrick Planchais "Cinq organes vitaux ont été prélevés sur le corps de Gabriel et ont été implantés chez cinq personnes. Les greffes ont bien marché et aujourd'hui ces personnes se portent bien. Gabriel vit autrement, ailleurs. On espère pouvoir un jour les rencontrer" raconte Patrick Planchais, des larmes dans les yeux.

Patrick Planchais, qui est aussi batteur et chanteur dans un groupe de rock, a appris trois jours après la mort de son fils qu'il était sélectionné pour l'émission de Nagui, N'oubliez pas les paroles. "Je m'étais lancé ce défi pour montrer à Gabriel que quand on veut, on peut. Il ne saura jamais que j'ai réussi !" Mais il se l'est promis, il participera à l'émission l'an prochain, en mémoire de son fils.

Gabriel, 16 ans, avait quitté son isère natale pour faire son lycée à Saintes, où il avait commencé une nouvelle vie

Des forains sous contrôle judiciaire

Quant au couple de forains qui gérait le manège sur lequel Gabriel est mort, il a été mis en examen pour homicide involontaire par négligence ou manquement délibéré à une obligation de sécurité. Le couple a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exploiter son manège.