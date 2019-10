Accident mortel de Nouzilly en Indre-et-Loire : le conducteur était positif aux stupéfiants et à l'alcool

Dans l'enquête sur l'accident de Nouzilly, dans lequel un homme de 19 ans a trouvé la mort, le conducteur de 20 ans a été placé sous contrôle judiciaire et une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Le conducteur était positif aux stupéfiants et à l'alcool.

Nouzilly, France

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide involontaire aggravé après l'accident mortel survenu le vendredi 27 septembre entre Monnaie et Saint-Laurent-en-Gâtines. Dans cette sortie de route inexpliquée, un jeune homme de 19 ans, originaire de Lunay dans la région de Vendôme, avait trouvé la mort. Le passager avant et le conducteur, tous deux âgés de 20 ans, avaient été gravement blessés. Ce dernier a par ailleurs été placé sous contrôle judiciaire, malgré une demande de placement en détention de la part du parquet. Il est donc poursuivi pour homicide involontaire, avec circonstances aggravantes en raison de la présence de la consommation de stupéfiants (test salivaire positif) et d'alcool. Le conducteur avait plus d'1 gramme d'alcool par litre de sang.

L'accident était survenu au petit matin, peu avant 6h sur la D47 entre Monnaie et Saint-Laurent-en-Gâtines. Les trois jeunes revenaient d'une soirée étudiante dans l'agglomération tourangelle.