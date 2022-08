Accident mortel de planeur à Gruffy : le pilote avait décollé d'Oyonnax dans l'Ain

On en sait un peu plus sur les circonstances de l'accident mortel de planeur survenu ce mardi à Gruffy en Haute-Savoie. La victime est un pilote de 59 ans, originaire d'Ambérieu-en-Bugey dans l'Ain. L'homme, présenté comme "très compétent" et avec "beaucoup d'expérience" dans le milieu aéronautique avait décollé d'Oyonnax. Le planeur lui appartenait.

Un atterrissage raté dans un champ ?

D'après les premiers éléments de l'enquête, "il aurait tenté un atterrissage dans un champ", car il volait à basse altitude, sans succès. L'appareil s'est écrasé dans une zone boisée. La brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de Chambéry et l'antenne lyonnaise du bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA) sont chargées des investigations.