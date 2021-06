Accident mortel de Préchacq-Josbaig : le bébé que portait la mère est décédé après l'accouchement

Le bilan s'alourdit encore après le terrible accident de Préchacq-Josbaig mercredi dernier, à la frontière entre Soule et Béarn. Le bébé que portait la mère de famille mauléonaise n'as pas survécu. Quelques heures après l'accident, la femme de 36 ans avait été opérée en urgence par césarienne et avait pu donner naissance à l'enfant qu'elle portait. Au moment du choc, elle avait déjà perdu deux premiers garçons, l'un âgé d'un an et demi, et l'autre de huit ans. Dans la voiture d'en face se trouvaient deux sexagénaires, ils ont été hospitalisés à Bayonne et à Tarbes dans un état grave, et même "un état préoccupant" pour l'homme de 67 ans selon le parquet de Pau.

Village sous le choc

L'accident s'est déroulé dans l’après midi en pleine ligne droite, sur la route départementale 936 qui traverse la petite commune de Préchacq-Josbaig. La femme de 36 ans habitant Mauléon était seule à bord avec ses enfants. Originaire du Portugal, elle s'est installée en Soule en 2013 pour travailler chez un fabricant d'espadrille. Une partie de sa famille travaille dans la même usine où le dirigeant reconnait que le personnel est "sous le choc" après ce drame. Les deux sexagénaires qui se trouvaient dans l'autre véhicule sont, eux, originaires de Bidos, village béarnais près d'Oloron Ste Marie.