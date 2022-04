Accident mortel de rallye en Ardèche : une autopsie du pilote sera pratiquée

Après la mort tragique ce samedi soir de Nathanaël Degrange et Benoît Surot, pilote et co-pilote hauts-savoyards sur le 26e rallye du Bassin annonéen, une autopsie va être pratiquée sur le corps du pilote Nathanaël Degrange ce lundi 25 avril annonce le parquet de Privas. Elle est destinée a écarter toutes causes humaines qui auraient pu entrainer une telle sortie de route. La justice a autorisé la restitution du corps du co-pilote à sa famille.

Vers 19h00 hier, alors que les conditions météo étaient difficiles, l'équipage n°19 a manqué un virage sur une route étroite à hauteur de Vernosc-lès-Annonay, leur véhicule, une Renault Cliot 3 RS a été retrouvée à une centaine de mètres de la route, quarante mètres en contrebas.

Deux passionnés de rallye automobile

Le président de l'ASA du Haut-Vivarais, Paul Durand, organisateur de la course, attend les résultats de l'enquête mais il craint qu'il soit très compliqué de connaître les raisons de cet accident. De nombreux hommages ont été rendus aux deux pilotes. Bernard Morand ancien président de Sport Auto Bauges se souvient de deux passionnés :

"Nathanaël c'était quelqu'un qui participait beaucoup à l'organisation du rallye. Sa passion, c'était de courir . Benoît, c'était mon chef au travail. Je suis à la retraite depuis trois ans, mais on s’est connus pendant une dizaine d'années. Et les rallyes, c’est un sport à haut risque. Il n'y a pas d'échappatoire. Quand on sort de la route, il n'y a pas des bacs à sable. Malheureusement, il a fallu que ça tourne au vinaigre. "