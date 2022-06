Accident mortel de Richardménil : cinq ans de prison ferme pour le conducteur

Le tribunal correctionnel de Nancy a rendu son jugement après l'accident de la route mortel qui a coûté la vie à une jeune femme de 21 ans à Richardménil le 29 août 2021. Le conducteur, ivre, sous stupéfiants et sans permis a été condamné à cinq ans de prison ferme.

Le tribunal correctionnel de Nancy a condamné à cinq ans de prison ferme le conducteur à l'origine d'un dramatique accident de la route le 29 août 2021 à Richardménil. Une voiture avait terminé sa course dans le canal. Une occupante de 21 ans était morte noyée.

Cinq de prison ferme contre le conducteur de 24 ans qui roulait trop vite, sans permis, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Une condamnation pour homicide involontaire. Il avait également pris la fuite après l'accident, sans appeler les secours. Un des passagers qui était également parti est condamné à deux ans de prison ferme pour non-assistance à personne en péril. La propriétaire de la voiture qui n'était pas assurée écope de six mois de prison avec sursis et d'amendes.

Le dernier survivant de l'accident a lui été relaxé. Ce militaire avait plongé à plusieurs reprises pour tenter de sauver la victime, sans y parvenir. Il avait ensuite, plus d'une heure après l'accident, fini par alerter les secours.

Contacté par l'AFP, l'avocat du passager qui a pris la fuite, Me Olivier Nunge, annonce qu'il envisage de faire appel de ce jugement, l'estimant "très sévère, hors de proportion".