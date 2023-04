Accident mortel de Rivehaute : le conducteur en fuite interpellé et placé en garde à vue

Le conducteur soupçonné d'avoir renversé et tué une adolescente de 14 ans , Hyméris, qui circulait à roller avec ses frères ce mardi soir à Rivehaute, est en garde à vue. Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, a indiqué ce mercredi soir que le "conducteur du véhicule mis en cause a été interpellé et placé en garde à vue. Il s'agit d'un homme de 31 ans". Il ne s'est pas arrêté après l'accident, ce mardi soir vers 22 heures, et était en fuite depuis.

Retrouvé grâce à l'appel à témoins

Les enquêteurs ont pu retrouver le conducteur avec l'aide de l'appel à témoins d'après le parquet de Pau. Un habitant a signalé qu'il avait vu passer la voiture recherchée, ce qui a permis aux gendarmes de la brigade de recherche d'Orthez d'identifier la direction de sa fuite. Les enquêteurs connaissaient également le modèle du véhicule impliqué grâce à des débris retrouvés sur les lieux de l'accident.

Le conducteur en fuite a donc pu être interpellé, 20 heures après l'accident qui a eu lieu sur la RD 23 entre Mauléon et Sauveterre-de-Béarn, la rocade qui contourne le bourg de Rivehaute, aussi appelée la "Voie de la Soule". Il a reconnu les faits. Ce jeudi matin, il était toujours en garde à vue.

