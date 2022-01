En novembre dernier, cet homme de 26 ans a tenté de mettre fin à ses jours après avoir percuté une voiture où se trouvait trois Landais, dont deux ont trouvé la mort. Il est sorti de l'hôpital et sera jugé par le tribunal de Mont-de-Marsan, dans les Landes, en avril prochain.

Accident mortel de Saint-Martin-d'Oney : le conducteur du pick-up est sorti de l'hôpital et sera bientôt jugé

L'accident a eu lieu sur la D834, entre Uchacq-et-Parentis et Garein.

Contre toute attente, l'homme impliqué dans l'accident de Saint-Martin-d'Oney, dans les Landes, a pu être entendu la semaine dernière par les enquêteurs et sera bientôt jugé. Dans la nuit du 11 au 12 novembre 2021, avec son pick-up, ce chasseur de 26 ans percute une voiture où se trouvent trois jeunes Landais. Deux d'entre eux, âgés de 19 et 20 ans et originaires de Saint-Pierre-du-Mont, perdent la vie.

Quelques minutes seulement après l'accident, qui est d'une extrême violence, l'homme tente de mettre fin à ses jours. Il avait bu ce soir-là et avait deux grammes d'alcool dans le sang, soit quatre fois la limite autorisée. Prenant conscience des conséquences de l'accident dans lequel il est impliqué, il sort un fusil de chasse de son véhicule et se tire une balle en pleine tête, regrettant d'avoir fait ça "à ces pauvres jeunes", selon un témoin.

Un geste désespéré

Dans un état critique, il est alors transporté par hélicoptère à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, où il est pris en charge pendant plusieurs semaines, semaines au cours desquelles les enquêteurs ne savaient pas s'il serait un jour possible d'entendre cet homme.

Contre toute attente, le conducteur du pick-up a repris conscience, est sorti de l'hôpital et a même pu être entendu la semaine dernière par les enquêteurs. On ne sait pas exactement ce qu'il a déclaré, mais visiblement, ses souvenirs de cette fameuse nuit sont très parcellaires. Cet homme de 26 ans sera en tout cas jugé le 12 avril prochain pour homicides involontaires sous l'empire d'un état alcoolique.