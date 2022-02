Accident mortel de Saint-Martin-d'Oney : les familles veulent une peine "exemplaire"

En novembre dernier, deux jeunes de 19 et 20 ans, originaires de Saint-Pierre-du-Mont, dans les Landes, perdent la vie dans un dramatique accident de voiture. L'homme qui arrivait en face et qui les a percutés avec son pick-up sera jugé en avril. Un soulagement pour les familles.

Smael (à gauche) et Mohammed (à droite) étaient amis depuis le collège.

Un homme sera bien jugé pour la mort de leur fils. En novembre dernier, Mohammed et Smael perdent la vie sur la route de Sabres. Alors qu'ils reviennent de Bordeaux avec un ami, un pick-up les percute au niveau de Saint-Martin-d'Oney, en pleine nuit, et tue les deux jeunes hommes de 19 et 20 ans originaires de Saint-Pierre-du-Mont.

Le conducteur du pick-up, un Gersois de 26 ans, était ivre et tente de se suicider quelques minutes après le drame en se tirant une balle en pleine tête. Il est pris en charge dans un état critique à l'hôpital de Bordeaux. Mais mi-décembre, il sort de l'hôpital, et la semaine dernière, il a même pu être entendu par les enquêteurs. Finalement, il sera jugé le 12 avril prochain pour homicides involontaires par conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Cette nouvelle est un soulagement pour les familles des jeunes hommes, qui craignaient que le conducteur du pick-up ne se réveille jamais, et ne soit donc jamais jugé. "Je ne sais pas comment il est psychologiquement ou physiquement", décrit Kadidja Abakar, la maman de Smael, "mais je suis soulagée qu'il soit là, qu'il réponde de ses actes devant le tribunal. Je veux que justice soit faite, je veux une peine exemplaire, comme ça il n'y aura pas d'autres victimes. Quand on boit, on ne prend pas le volant", ajoute cette femme courageuse, mais rongée par le chagrin.

Il a pris le volant, il a tué nos enfants. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres victimes, je ne peux pas. - Kadidja, la mère de Smael

"Notre vie a cessé depuis le 12 novembre"

Un soulagement partagé par la famille de Mohammed. "Notre vie a cessé depuis le 12 novembre", explique, bouleversée, la grande sœur du jeune homme, Zineb Sabar. "On est brisés", ajoute sa mère, Kadidja. Elle pose la main sur le genou de sa fille. Elles ne se regardent pas, mais elles savent, partagent la souffrance de l'être perdu. Au bord du canapé, Abdellatif, le père de Mohammed, les yeux brillants du même chagrin, des mêmes souvenirs, des mêmes regrets douloureux. "La douleur qu'on a en ce moment, je ne sais pas comment vous expliquer, on n'a plus de vie", expliquent-ils ensembles.

Les larmes coulent. Les voix se brisent. Et la maman de Smael ne peut s'empêcher de parler de leur fils au présent. "C'est tombé sur nos enfants, sur nos deux garçons, qui sont adorables, des anges, qui sont super gentils, qui sont tout pour nous, qui sont nos piliers", décrit-elle.

Alors ce procès n'apaisera pas la douleur. Mais "pour nous ce jugement il est important pour qu'on puisse véhiculer ce message qu'on ne prend pas le volant en étant alcoolisé", ajoutent Zineb et Kadidja. "Ils n'avaient rien demandé, et ils ont perdu la vie à cause de ce monsieur."

Un merci à tous ceux qui les ont aidés

Les familles de Smael et Mohamed en profitent pour remercier tous ceux qui les ont soutenues et les soutiennent encore dans cette épreuve : les amis, la famille, le maire de Saint-Pierre-du-Mont, les voisins, le club de foot et de rugby de leur fils. Une cagnotte avait d'ailleurs été lancée pour les aider. Ces deux familles tiennent chaleureusement à dire un grand merci à toutes ces personnes pour cet élan de solidarité qui les a beaucoup touchées.